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Работники Costco из профсоюза Teamsters проголосовали за проведение забастовки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Входящие в профсоюз сотрудники Costco Wholesale, оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, проголосовали за проведение забастовки в том случае, если им не удастся согласовать условия нового трудового соглашения с работодателем.

Как сообщается на сайте профсоюза Teamsters, представляющего интересы более 18 тыс. работников компании, срок действия текущего соглашения истекает 31 января.

Члены профсоюза добиваются повышения зарплат и бонусов, а также улучшения других условий, включая доплаты за стаж, предоставление оплачиваемых отпусков и больничных.

За проведение протестных акций проголосовали 85% членов профсоюза, который на прошлой неделе уже провел в нескольких штатах тренировочные пикеты в рамках подготовки к возможной забастовке, сообщает Costco Teamsters.

Забастовка может не только нарушить работу магазинов Costco, но и негативно повлиять на общественное мнение о компании, известной хорошим отношением к работникам, а также поддержкой инициатив в области многообразия и инклюзивности, пишет CNBC.

Котировки акций Costco Wholesale растут на 0,8% на торгах в Нью-Йорке во вторник.

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