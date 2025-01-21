Поиск

Финское следствие не нашло доказательств намеренного повреждения кабелей танкером Eagle S

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований (НБР) Финляндии не нашло доказательств умышленного повреждения подводных кабелей танкером Eagle S, сообщает газета Helsingin Sanomat во вторник.

"Национальное бюро расследований не обнаружило доказательств преднамеренного повреждения кабеля на Рождество в Финском заливе", - пишет издание.

НБР продолжает предварительное расследование; полиция изучает оборудование судна и допрашивает членов экипажа.

Доказательств умышленного повреждения танкером кабеля и четырех телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией не нашла также и полиция безопасности, о чем газете сообщили пять источников, знакомых с ходом расследования.

"На основании данных разведки и предварительного расследования НБР, при отсутствии доказательств умысла выход из строя силового кабеля можно считать несчастным случаем, а не гибридной операцией России", - делает вывод портал телерадиовещания Yle.

25 декабря прошлого года танкер Eagle S повредил якорем финляндско-эстонский электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. Танкер зарегистрирован на Островах Кука.

20 января окружной суд Хельсинки вынес постановление об аресте судна по иску пострадавших компаний. Кроме того, девяти из 24 членов экипажа запрещен выезд из страны.

Финляндия Eagle S
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 января

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

Трюдо не исключил зеркальных мер в случае введения США пошлин на канадские товары

В США обанкротился первый в этом году банк

Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть в Венесуэле

Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть в Венесуэле
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов в мире

Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов в мире
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5739 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });