Финское следствие не нашло доказательств намеренного повреждения кабелей танкером Eagle S

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований (НБР) Финляндии не нашло доказательств умышленного повреждения подводных кабелей танкером Eagle S, сообщает газета Helsingin Sanomat во вторник.

"Национальное бюро расследований не обнаружило доказательств преднамеренного повреждения кабеля на Рождество в Финском заливе", - пишет издание.

НБР продолжает предварительное расследование; полиция изучает оборудование судна и допрашивает членов экипажа.

Доказательств умышленного повреждения танкером кабеля и четырех телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией не нашла также и полиция безопасности, о чем газете сообщили пять источников, знакомых с ходом расследования.

"На основании данных разведки и предварительного расследования НБР, при отсутствии доказательств умысла выход из строя силового кабеля можно считать несчастным случаем, а не гибридной операцией России", - делает вывод портал телерадиовещания Yle.

25 декабря прошлого года танкер Eagle S повредил якорем финляндско-эстонский электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. Танкер зарегистрирован на Островах Кука.

20 января окружной суд Хельсинки вынес постановление об аресте судна по иску пострадавших компаний. Кроме того, девяти из 24 членов экипажа запрещен выезд из страны.