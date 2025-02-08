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Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель.

"Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где в настоящее время российское судно ремонтирует оборванный российский кабель", - говорится в сообщении в соцсети Х береговой охраны Финского залива.

В командном центре береговой охраны Финского залива сообщили порталу Yle, что "сегодня начались ремонтные работы, на месте происшествия находится патрульное судно Turva".

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил Yle, что российская сторона заранее уведомила о прорыве кабеля. Уведомление было составлено в соответствии с условиями разрешения на проведение работ в исключительной экономической зоне Финляндии.

"Береговая охрана Финского залива осуществляет надзор за тем, чтобы корректирующие мероприятия проводились в соответствии с условиями разрешения. Это наша обычная надзорная задача, которая изложена в законе об исключительной экономической зоне", - прокомментировал Ильин.

По данным финского новостного агентства STT, береговая охрана не стала сообщать подробности о том, что это за кабель, сославшись на то, что этот вопрос является ответственностью его владельцев.

Финляндия Илья Ильин Финский залив
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