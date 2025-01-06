Корабль Швеции пригласили расследовать повреждение кабелей между Финляндией и Эстонией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Финский залив прибыл корабль ВМС Швеции Belos для участия в расследовании обстоятельств повреждения кабелей между Финляндией и Эстонией.

"Belos располагает широким спектром оборудования как для подводных спасательных миссий, так и для подводных исследований. Судно оснащено в числе прочего вертолетной площадкой, подводными роботами и барокамерой для дайверов", - сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat.

Командир подразделения глубоководных погружений ВМС Швеции капитан Туомас Рунола сообщил, что в сложившейся ситуации в случае необходимости водолазы готовы выполнить задачу глубоко на дне моря.

Belos прибыл по просьбе Финляндии, так как у нее нет подобного корабля.

Транспортное ведомство Финляндии на минувшей неделе заявило, что проводит проверку нефтеналивного танкера Eagle S под флагом Островов Кука, который, по мнению финских таможенников и Европейской комиссии, является частью так называемого "теневого флота" России. Он подозревается в обрыве 25 декабря якорем эстонско-финляндского электрокабеля EstLink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей: три Эстония - Финляндия и один Финляндия - Германия.

Танкер находится с 28 декабря под арестом на якорной стоянке в порту Килпилахти в Порвоо и будет под арестом до завершения следствия, сообщили финские власти.