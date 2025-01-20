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Путин призвал сделать все для освобождения заложника ХАМАС с гражданством РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал сделать все для освобождения одного из заложников ХАМАС с двойным гражданством, в том числе гражданством РФ.

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"Там (Ближний Восток - ИФ) сейчас произошел обмен, и освобождена часть заложников, но среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством - с российским. Я бы просил вас по линии министерства иностранных дел и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос и сделать все для того, чтобы наш гражданин был на свободе", - сказал глава государства, обращаясь к главе МИД Сергею Лаврову на заседании постоянных членов СБ РФ в режиме видеоконференции.

Накануне стало известно, что в рамках заключенной сделки между правительством Израиля и лидерами ХАМАС вышли на свободу три девушки-израильтянки, находившиеся больше года в заложниках. Тель-Авив со своей стороны обязался выпустить 90 палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля.

Владимир Путин Ближний Восток МИД ХАМАС Израиль Сергей Лавров
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