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ХАМАС освободит трех заложников 30 января, еще троих - 1 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС освободит трех израильских заложников в четверг, еще трое будут освобождены в субботу, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно заявлению канцелярии, гражданка Арбель Иегуд, военнослужащая Агам Бергер и третий неназванный заложник мужского пола будут освобождены в четверг. В субботу будут освобождены еще трое заложников, их имена не называются.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что 65-летний Кит Сигел, уроженец США, выйдет на свободу на следующей неделе.

Кроме того, Израиль заявляет, что получил от ХАМАС документ о заложниках, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения о прекращении огня.

СМИ сообщают со ссылкой на неназванных высокопоставленных израильских чиновников, что в разосланном ХАМАС списке заложников указано общее число оставшихся в живых пленников, а не конкретная информация о каждом похищенном.

По их данным, число заложников соответствует разведданным Израиля, считается, что 25 из 33 заложников, которых планировалось освободить на первом этапе, живы. За последнюю неделю семеро были освобождены живыми, это означает, что 18 из оставшихся 26 заложников живы, а восемь мертвы.

В свою очередь, ЦАХАЛ разрешит проход жителей Газы в северную часть сектора, начиная с утра 27 января.

Представитель армии обороны Израиля Авичай Адраи опубликовал утвержденные маршруты возвращения жителей сектора Газа в северную часть Газы в своем посте в социальных сетях.

Жителям будет разрешено идти пешком на север по коридору Нецарим и по улице Рашид, начиная с 07:00 понедельника.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ
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