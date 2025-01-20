Трамп связал освобождение заложников ХАМАС со своей победой на выборах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп считает достижение соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению захваченных палестинским движением ХАМАС заложников результатом действий своей будущей администрации.

"На этой неделе мы достигли грандиозного соглашения о прекращении огня - первого шага к прочному миру на Ближнем Востоке. И это соглашение могло произойти только в результате нашей исторической победы в ноябре", - сказал Трамп, выступая на митинге в Вашингтоне.

"Наша будущая администрация добилась этого на Ближнем Востоке меньше чем за три месяца. Даже до президентства, мы достигли большего (...), чем они (уходящая администрация - ИФ) за четыре года президентства", - добавил он.

Трамп отметил, что захвата заложников и последовавшего обострения на Ближнем Востоке, "никогда бы не произошло" при его президентстве.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в воскресенье, три заложницы уже вернулись в Израиль.

Реализация соглашения предусматривает три этапа. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль в свою очередь отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.