Опрос ВЦИОМ показал, что более 90% граждан Абхазии положительно относятся к РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство абхазских граждан (91%) положительно относятся к России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в Telegram-канале социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди респондентов 18-24 лет доля положительно относящихся к России составляет 89%, среди участников опроса 25-34 лет - 88%, среди опрошенных 35-44 лет и от 60 лет - по 91%.

Согласно опросу, максимальная доля респондентов, хорошо относящихся к России, приходится на возрастную категорию 45-59 лет (93%).

Телефонный опрос среди граждан Абхазии был проведен 23 января 2025 года, были опрошены 1634 респондента в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность - 2,4%.