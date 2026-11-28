Военные Ирана заявили, что их ВМС контролируют морские пути к востоку от Ормузского пролива

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана заявили, что их ВМС осуществляют полный контроль над морскими путями от восточного выхода из Ормузского пролива до северной части Индийского океана на фоне эскалации морского противостояния с Соединенными Штатами.

Представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия в своем сообщении в соцсети Х, посвященном Дню ВМС Ирана, указал, что военно-морские силы продолжают наблюдение за стратегически важным водным путем и прилегающими морями.

Его комментарии прозвучали после того, как Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о нанесении удара по коммерческому судну в Оманском заливе, которое, выйдя с грузом из иранского порта Бендер-Аббас, пыталось прорвать американскую военно-морскую блокаду Ирана.

В CENTCOM также опровергли утверждение, что американские военные якобы захватили два иранских нефтяных танкера, а ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) вернули суда, пока находившиеся на борту американские военные спали.

"У Ирана больше нет военно-морского флота. Вся описанная иранским командиром ситуация - очередной вымысел", - говорится в заявлении.