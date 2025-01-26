Лукашенко сообщил, что планирует разместить "Орешник" ближе к Смоленску

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко "со дня на день" ожидает прибытия российского ракетного комплекса "Орешник", после получения намерен разместить его в восточной части республики ближе к Смоленску.

"У нас буквально со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом (РФ Владимиром) Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", - сказал Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

На вопрос, где будет размещен ракетный комплекс, он ответил: "Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим".

"Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России). Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю", - пояснил он.

Ранее президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.