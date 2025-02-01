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Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Судно Silver Dania с экипажем из граждан РФ будет отпущено "в ближайшие часы", следует из заявления норвежской полиции, опубликованного на сайте ведомства.

"Полицейский округ Тромсё уже провёл ряд следственных действий и принял необходимые меры, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно оставалось в Тромсё и дальше. Никаких выводов, связывающих судно с преступлением, сделано не было", - приводятся в заявлении слова прокурора округа Ронни Йоргенсена.

В полиции добавили, что Silver Dania сможет покинуть Тромсё "в ближайшие часы".

Накануне полиция Норвегии задержала норвежское судно Silver Dania с экипажем из граждан РФ из-за подозрений, что судно может быть причастно к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Задержание произошло по запросу властей Латвии. Судно шло из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Норвегия полиция Silver Dania
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