Российский корабль провел учение с условными ракетными пусками на Балтике

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж корвета "Сообразительный" выполнил электронные пуски ракет по кораблям условного противника на учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота в понедельник.

"Проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков", - говорится в сообщении.

По данным Балтфлота, в учении также был задействован тральщик "Александр Обухов", который выполнял задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения.

"В рамках выполнения учебных задач, экипажи кораблей отработали вопросы противовоздушной обороны на переходе морем с применением средств радиоэлектронной и визуальной маскировки", - сказали в пресс-службе.

"При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО", - сообщил флот.

По официальной информации, "Сообразительный" - многоцелевой корвет с управляемым ракетным вооружением, способен выполнять операции в дальней морской зоне. Этот корвет предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта.