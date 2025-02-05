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Electronic Arts в III финквартале увеличила чистую прибыль на 1%

Компания ухудшила годовой прогноз

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Electronic Arts, один из ведущих разработчиков компьютерных игр в мире, в третьем квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 1%, при этом выручка снизилась на 3,2% и не оправдала ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $293 млн, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению с $290 млн, или $1,07 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Между тем выручка сократилась до $1,883 млрд против $1,945 млрд. Чистый объем заказов, полученных компанией за прошедший квартал, уменьшился на 6,4% и составил $2,22 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании в $2,32 млрд.

EA за минувший квартал выкупила 2,4 млн своих акций на сумму $375 млн. За последние 12 месяцев этот показатель достиг соответственно 10,1 млн бумаг и $1,45 млрд.

Квартальные дивиденды компания сохранила на уровне 19 центов на акцию. Они будут выплачиваться 19 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 26 февраля.

EA планирует в четвертом финквартале получить прибыль в диапазоне $0,65-1 на акцию, выручку - $1,68-1,83 млрд. Средний прогноз аналитиков составляет соответственно $0,72 и $1,65 млрд.

При этом компания ухудшила ожидания на весь 2025 фингод для прибыли до $3,9-4,25 на бумагу с предполагавшихся прежде $3,82-4,33, для выручки - до $7,25-7,30 млрд с $7,4-7,7 млрд.

Котировки акций EA на дополнительных торгах во вторник выросли на 3,1% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца упала на 22% (до $31,8 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 6,6%.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного программного обеспечения. В число наиболее известных её продуктов входят игры EA Sports FC, NHL, Madden NFL, Sims, Battlefield, Apex Legends, Need for Speed и Dragon Age.

Electronic Arts
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