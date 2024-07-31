Electronic Arts сократила чистую прибыль на 30% в I финквартале, выручку – на 14%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Electronic Arts, один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, снизил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а объем полученных заказов разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $280 млн, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с $402 млн, или $1,47 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 52 цента на акцию, тогда как аналитики, опрошенные Zacks Investment Research, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 43 цента на акцию.

Выручка сократилась до $1,66 млрд с $1,92 млрд годом ранее, в целом совпав с ожиданиями рынка.

Объем заказов, полученных компанией за минувший квартал, составил $1,26 млрд. Эксперты прогнозировали показатель на уровне $1,29 млрд.

За прошлый квартал компания выкупила собственные акции на сумму $375 млн, за последние 12 месяцев - на $1,350 трлн.

Руководство компании объявило квартальные дивиденды в размере 19 центов на акцию. Они будут выплачены 18 сентября, реестр акционеров закрывается 28 августа.

EA планирует во втором финквартале получить прибыль в районе 76-93 центов на акцию и выручку от $1,9 млрд до $2 млрд. По итогам всего фингода прибыль ожидается на уровне $3,34-4 на акцию, выручка – $7,1-7,5 млрд.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. Компания предлагает игры и как упакованный розничный товар, и как сетевой сервис, поставляемый на консоли, персональные компьютеры, мобильные телефоны и планшетные компьютеры с интернет-соединением. В числе наиболее известных ее продуктов – FIFA 21, Madden NFL 21 и Apex Legends.

Котировки акций EA в ходе дополнительных торгов во вторник практически не изменились. Капитализация компании с начала года выросла на 9% и составляет около $39,6 млрд. Индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 14,2%.