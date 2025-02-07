Чистая прибыль Mazda за 9 месяцев финансового года упала на 45%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. за девять месяцев 2025 финансового года (апрель-декабрь) сократил чистую прибыль на 45,3% относительно того же периода годом ранее – до 90,6 млрд иен ($595 млн), сообщается в отчетности.

Операционная прибыль уменьшилась на 25,9% и составила 148,254 млрд иен. Между тем выручка выросла на 3,4% и достигла 3,689 трлн иен.

За три финквартала компания продала 966 тыс. автомобилей, что на 4% превысило прошлогодний показатель. Реализация машин в Северной Америке подскочила на 22% (до 464 тыс. единиц), в том числе в США – на 17,9% (до 324 тыс.). При этом продажи в Китае упали на 20,4% (до 58 тыс. машин).

В текущем фингоду, который завершится в марте, Mazda планирует получить чистую прибыль в размере 140 млрд иен (снижение на 32,6% относительно прошлого фингода), операционную прибыль – 200 млрд иен (сокращение на 20,2%), выручку – 5 трлн иен (рост на 3,6%).

Котировки акций Mazda снизились на 1,9% по итогам торгов в пятницу, однако отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца капитализация автопроизводителя увеличилась на 2,6% (до 664 млрд иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,8%.