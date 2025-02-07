Поиск

Чистая прибыль Mazda за 9 месяцев финансового года упала на 45%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. за девять месяцев 2025 финансового года (апрель-декабрь) сократил чистую прибыль на 45,3% относительно того же периода годом ранее – до 90,6 млрд иен ($595 млн), сообщается в отчетности.

Операционная прибыль уменьшилась на 25,9% и составила 148,254 млрд иен. Между тем выручка выросла на 3,4% и достигла 3,689 трлн иен.

За три финквартала компания продала 966 тыс. автомобилей, что на 4% превысило прошлогодний показатель. Реализация машин в Северной Америке подскочила на 22% (до 464 тыс. единиц), в том числе в США – на 17,9% (до 324 тыс.). При этом продажи в Китае упали на 20,4% (до 58 тыс. машин).

В текущем фингоду, который завершится в марте, Mazda планирует получить чистую прибыль в размере 140 млрд иен (снижение на 32,6% относительно прошлого фингода), операционную прибыль – 200 млрд иен (сокращение на 20,2%), выручку – 5 трлн иен (рост на 3,6%).

Котировки акций Mazda снизились на 1,9% по итогам торгов в пятницу, однако отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца капитализация автопроизводителя увеличилась на 2,6% (до 664 млрд иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,8%.

Mazda
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МУС осудили американские санкции против суда

В МУС осудили американские санкции против суда

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

В Абхазии отменили график отключений электроэнергии

Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5814 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });