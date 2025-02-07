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Guardian сообщил о значимых потерях ВС Руанды в Демократической Республике Конго

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Силы обороны Руанды, оказывающие поддержку группировке "Движение 23 марта" (М23) в наступлении на востоке Демократической Республики Конго, потеряли значительное число военнослужащих убитыми, пишет The Guardian со ссылкой на многочисленные источники в сферах разведки, обороны и дипломатии.

По словам собеседников издания, речь может идти о сотнях жертв. Два представителя разведывательных кругов утверждали, что военные Руанды потеряли убитыми тысячи военнослужащих, однако назвать точные цифры затруднительно.

Один собеседник Guardian пояснял, что, когда погибших трудно вернуть через границу, их хоронят в обстановке секретности в ДРК. Еще один военный источник заявлял, что к потерям среди руандийских военных могло привести, в частности, использование ВС ДРК беспилотников и авиации.

Тем временем, M23 движется в сторону города Букаву - столицы провинции Южное Киву. На пути M23 лежит город Кавуму, где находится стратегически важный аэропорт: по данным западных СМИ, здесь, в 40 км к северу от Букаву, конголезские военные выстраивают линию обороны.

Ранее поступали данные, что при захвате М23 города Гома - столицы провинции Северное Киву - погибли до 3 тысяч человек. М23 на этой неделе объявила в одностороннем порядке о прекращении огня в ДРК, но, по другим данным, она не прекратила наступать и захватила город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву - столицы провинции Южное Киву.

На минувшей неделе повстанцы M23 заявили на пресс-конференции в Гоме о намерении дойти до Киншасы, если конголезское правительство не выполнит их требований.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысячи руандийских военных - намного больше, чем в 2012 году, когда группировка в предыдущий раз захватила Гому. Некоторые наблюдатели озвучивали цифры в 7 тыс. человек. Кроме того, на востоке ДРК присутствуют военнослужащие Бурунди и Уганды.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998-2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.

ДРК Руанда Гома Уганда M23
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