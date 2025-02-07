Постпред Руанды в ООН заявил о подготовке ДРК к нападению на Руанду

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти Руанды располагают доказательствами того, что Демократическая Республика Конго готовилась к массированному нападению на нее и концентрировала военные ресурсы в районе пограничного города Гома, заявил постоянный представитель Руанды при отделении ООН в Женеве Джеймс Нганго. Об этом сообщают западные СМИ.

"Ясно, что при данных обстоятельствах Руанде грозила прямая угроза. После падения Гомы появились новые доказательства неизбежности широкомасштабной атаки на Руанду", - сказал Нганго на чрезвычайном заседании Совета по правам человека ООН.

Он отметил, что правительство ДРК и союзные ему силы накапливали вооружения в аэропорту Гомы и в его окрестностях.

"Мы категорически отвергаем попытки ДРК изобразить Руанду ответственной за нестабильность в восточной ДРК", - добавил Нганго.

Однако, поясняют СМИ, из слов Нганго не было ясно, устранила ли группировка "Движение 23 марта" (М23) при наступлении на востоке ДРК эту угрозу или нет.

Ранее М23 взяли город Гома - столицу провинции Северное Киву. Однако М23 на этой неделе объявила в одностороннем порядке режим прекращения огня в ДРК, но по другим данным, она не прекратила наступать и захватила город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву - столицы провинции Южное Киву.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысячи руандийских военных - намного больше, чем в 2012 году, когда группировка в предыдущий раз захватила Гому. Некоторые наблюдатели озвучивали цифры в 7 тысяч человек. Кроме того, на востоке ДРК присутствуют военнослужащие Бурунди и Уганды.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.