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Повстанцы М23 наступают на востоке Демократической Республики Конго

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (М23), которая на этой неделе объявила в одностороннем порядке режим прекращения огня в Демократической Республике Конго, тем не менее, не прекратила наступать, передает AP со ссылкой на сообщения местных жителей.

Так, поступила информация, что утром в среду отряды М23 вошли в город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву - столицы провинции Южное Киву. AP напоминает, что в М23 заявляли о нежелании захватывать Букаву и другие территории, но обещали дойти до столицы ДРК Киншасы в случае неконструктивной позиции конголезского правительства.

4 февраля стало известно, что М23, которая при поддержке руандийской армии захватила Гому - административный центр провинции Северное Киву, ввела режим прекращения огня в связи с гуманитарным кризисом. По некоторым данным, в Гоме погибли 2 тысячи человек. Однако власти ДРК назвали такие сообщения ложными; ООН также сообщала о тяжелых боях в регионе.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысячи руандийских военных - намного больше, чем в 2012 году, когда группировка в предыдущий раз захватила Гому. Также на востоке ДРК присутствуют и помогают правительственным силам несколько тысяч военных Бурунди, у которых напряженные отношения с Руандой.

Соседняя Уганда по разрешению Киншасы также разместила в 2021 году в провинции Итури на северо-востоке ДРК сотни военных для борьбы с джихадистами. На этой неделе в западных СМИ появлялась информация о переброске дополнительных угандийских военных формирований в ДРК. Однако в ВС Уганды заявили AP, что за последние недели отправки новых сил не было.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.

ДРК Руанда Уганда Ньябибве М23 Южное Киву Северное Киву
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