Президент ЮАР обещает продолжать поддержку властей ДРК в борьбе с группировкой М23

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник пообещал продолжать помощь правительству Демократической республики Конго (ДРК), которое столкнулось с наступлением группировки "Движение 23 марта" (М23) на востоке страны.

"Устойчивый мир и безопасность на востоке ДРК и в регионе требуют выполнения коллективной воли содружества государств. ЮАР не прекратит поддерживать жителей ДРК", - приводят западные СМИ слова Рамафосы.

Он отметил, что миротворческая миссия Сообщества развития Юга Африки (САДК), частью которой является ЮАР, в ДРК имеет четкие параметры для ее окончания - устойчивый режим прекращения огня и эффективные меры по созданию доверия. Президент добавил, что для этого всем сторонам нужно немедленно прекратить огонь.

Состав миссии САДК - 1,3 тыс. военнослужащих, основная ее часть - представители ВС ЮАР; также присутствуют военные Танзании и Малави. Ранее в боях с М23 погибли 14 южноафриканских военнослужащих. После этого в ЮАР стали звучать призывы вывести войска из ДРК.

Так, Демократическая партия потребовала дебатов в парламенте на тему контингента ЮАР в ДРК. В партии заявили о необходимости разобраться, почему южноафриканские военные не имеют достаточно средств для безопасного выполнения миссии, включая поддержку с воздуха. Лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулис Малема в свою очередь призвал обеспечить уход военных ЮАР из ДРК.

В САДК ранее высказали поддержку правительству ДРК и посредническим усилиями Анголы и Кении для урегулирования конфликта. На прошлой неделе также прошел саммит САДК, на котором приняли решение отправить официальных лиц в ДРК с целью проверить безопасность миротворческих сил, обеспечить вывоз погибших и раненых.

Рамафоса и президент Руанды Поль Кагаме тоже обсуждали события в ДРК. После этого в офисе президента ЮАР заявили, что стороны согласились на прекращение огня. Однако Кагаме отмечал, что военные ЮАР не имеют права находиться в ДРК, и что они оказывают прямую поддержку конголезским войскам.

В M23, отряды которой при поддержке руандийской армии атаковали восток ДРК, на прошлой неделе заявили, что вошли в административный центр провинции Северное Киву - Гому. В этом городе мятежникам удалось занять стратегически важные позиции. В М23 не стали останавливать наступление и из Гомы начали движение на другие конголезские населенные пункты. Под контроль группировки попало еще несколько городов, и теперь M23 движется в сторону города Букаву - административного центра провинции Южное Киву.

В M23 заявили на пресс-конференции в Гоме о намерении дойти до столицы ДРК, Киншасы, если конголезское правительство не выполнит требования мятежников.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Власти ДРК такие обвинения отвергают и заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.