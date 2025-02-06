ДРК попросит ООН расследовать действия повстанцев M23 в захваченной Гоме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Демократическая Республика Конго попросит ООН организовать расследование в связи с тем, что по данным властей ДРК, в городе Гома, захваченном на востоке страны группировкой "Движение 23 марта" (M23), зафиксированы массовые нарушения прав человека, передают западные СМИ.

"С учетом этих масштабных нарушений прав человека нам нужна система ООН для их немедленного расследования", - заявил журналистам постпред ДРК Поль Эмполе Эфамбе Лосоко.

Предложение учредить миссию по установлению фактов будет представлено на экстренном заседании Совета по правам человека ООН 7 февраля.

Ранее появлялись сообщения, что в Гоме произошел массовый побег из тюрьмы, в ходе которого погибли более 100 человек.

M23 организовала на стадионе в Гоме митинг с целью добиться поддержки местного населения. "Я призываю вас спать спокойно, потому что мы обеспечиваем вам безопасность. Это наш приоритет. Со следующей недели дети возвращаются в школы. Пусть государственные служащие вернуться в офисы, перемещенные лица - в свои дома", - заявил, выступая перед тысячами людей, один из лидеров группировки Корнель Нангаа.

М23 на этой неделе объявила в одностороннем порядке режим прекращения огня в ДРК, но по другим данным, она не прекратила наступать и захватила город Ньябибве, который находится в 96 км к северу от Букаву - столицы провинции Южное Киву.

Президент Малави Лазарус Чаквера заявил, что в связи с этим перемирием он приказал командованию начать вывод малавийских миротворцев с востока ДРК. Президент пояснил, что тем самым можно проложить путь к переговорам и добиться мира. Но сроков вывода войск он не назвал. Ранее в боях с M23 погибли трое военнослужащих Малави и 14 военных ЮАР из состава миротворческого контингента.

По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тысячи руандийских военных - намного больше, чем в 2012 году, когда группировка в предыдущий раз захватила Гому. Также на востоке страны присутствуют и помогают правительственным силам ДРК несколько тысяч военных Бурунди, у которых напряженные отношения с Руандой.

Соседняя Уганда по разрешению Киншасы также разместила в 2021 году в провинции Итури на северо-востоке ДРК сотни военных для борьбы с джихадистами. На этой неделе в западных СМИ появлялась информация о переброске дополнительных угандийских военных формирований в ДРК. Однако в ВС Уганды заявили AP, что за последние недели отправки новых сил не было.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.