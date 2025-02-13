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Baidu сделает бесплатным чат-бот Ernie

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. откроет с 1 апреля бесплатный доступ к чат-боту Ernie, основанному на одноименной модели искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении компании в WeChat.

Baidu внедрила в чат-бот функцию глубокого поиска, которая также будет доступна всем пользователям мобильных и десктоп-устройств. Функция позволит решать более сложные задачи за счет улучшенного "мышления".

В ноябре компания заявляла, что Ernie привлек 430 млн пользователей.

CNBC со ссылкой на источник накануне сообщал, что Baidu во втором полугодии планирует выпустить ИИ-модель нового поколения Ernie 5.0, которая будет включать "большие улучшения мультимодальных способностей". Мультимодальность предполагает возможность обработки различных типов информации, начиная от текста и заканчивая видео.

Акции Baidu подорожали на 5,7% по итогам торгов в Гонконге в четверг, при этом в ходе сессии рост достигал 12%.

Baidu Ernie Китай
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