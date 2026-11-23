Лидер демократов в Сенате США будет добиваться расследований в отношении Хуанга

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил в понедельник, что намерен добиться расследования в отношении Дженсена Хуанга, которого вернули на пост CEO Nvidia.

"Демократы в полной мере воспользуются своими полномочиями, чтобы провести расследование каких бы то ни было правонарушений администрации Трампа, Дженсена Хуанга, других руководителей Nvidia и любого, кто разменивает нашу национальную безопасность на финансовую выгоду", - написал Шумер в соцсети Х.

Он добавил, что демократы будут вести совместную работу с республиканцами для продвижения политики, которая бы "остановила утечку сильнейших технологий США к китайским военным и к другим соперникам".

В январе 2027 года демократы получат большинство в Сенате нового созыва. Шумер – один из претендентов на пост спикера.

Ранее Трамп положительно оценил решение руководства чипмейкера восстановить Хуанга в должности главного исполнительного директора компании, а также заявил, что у США нет доказательств причастности бизнесмена к противоправной деятельности.

Трамп отметил, что перед восстановлением Хуанга в должности главного исполнительного директора Nvidia поговорил с советом директоров компании и дал им гарантии, что это кадровое решение не навредит национальной безопасности. Предприниматель также возвращается на пост президента чипмейкера и в его совет директоров.

Ранее в ноябре Хуанг ушел с постов CEO и президента компании, сооснователем которой является, вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.