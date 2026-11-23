Мелания Трамп завила о работе над локальными перемириями на Украине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп заявила, что в Вашингтоне продолжают работу над локальными гуманитарными прекращениями огня на Украине.

"Мы работаем над этим", - заявила она в ответ на вопрос о перемириях, ее слова приводят американские СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга выразила надежду на достижение до католического Рождества нового соглашения о локальном прекращении огня между Россией и Украиной.