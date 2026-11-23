ЕС расширит запрет на оказание услуг РФ в сфере энергетики: меры коснутся НПЗ и электроэнергии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ЕС в следующем пакете антироссийских санкций расширит запрет на оказание услуг РФ в сфере энергетики, заявила в понедельник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы расширим запрет на услуги в сфере энергетики, чтобы ни одна европейская компания не могла помочь России строить, эксплуатировать или восстанавливать объекты ее энергетической инфраструктуры, в частности НПЗ", - объявила фон дер Ляйен.

Кроме того, по ее словам, запрет впервые коснется сферы электроэнергии.

Озвученные меры - предложение Еврокомиссии по следующему пакету санкций против РФ. Далее странам Евросоюза предстоит провести его обсуждение и утверждение.