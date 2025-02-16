Товарооборот между Россией и Белоруссией может превысить рекордные $60 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Советник-посланник посольства России в Белоруссии Петр Фролов предрек рост товарооборота между Белоруссией и Российской Федерацией свыше рекордных ныне $60 млрд.

"Сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе $60 млрд. Думаю, мы потолок этот пробьем, опять выйдем на очередной рекордный уровень", - заявил он в эфире гостелеканала СТВ.

Фролов отметил очень хороший диалог двух стран в экономической сфере на ежегодных форумах регионов.

"Каждый раз там закладывается та основа, которая находит свое продолжение уже в практическом сотрудничестве между Беларусью и российскими регионами", - пояснил он.