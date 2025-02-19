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Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Трамп может встретиться с Путиным уже в феврале, Сызранский НПЗ подвергся атаке БПЛА, ухудшилось состояние папы римского

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп остался доволен переговорами США и России по украинскому урегулированию. "Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - сказал он журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго. Президент США не исключил встречу с российским президентом Владимиром Путиным уже в феврале.

- Сызранский НПЗ в Самарской области атаковали беспилотники ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, никто не пострадал. Девять украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над Брянской и Тульской областями, Татарстаном и Черным морем.

- Трамп поддержал идею проведения выборов на Украине. По его мнению, украинцы устали и хотят перемен. "У них не было выборов, в стране, по сути, действуют законы военного времени, популярность их лидера, мне жаль говорить это, - в районе 4%", - пояснил американский лидер. Трамп также заявил о необходимости прояснить, как Киев использовал американскую помощь.

- Бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назначен спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству в космосе.

- У папы римского Франциска развилась двусторонняя пневмония. "Лабораторные тесты, рентгеновский анализ грудной клетки, состояние Святого Отца демонстрирует сложную картину", - сообщили в пресс-службе Ватикана.

- Оттепель начнется в Москве с понедельника. "Начиная со вторника, дневная температура будет на 3-4 градуса выше нормы. Такое резкое повышение температуры", - прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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