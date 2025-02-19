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Оттепель начнется в Москве с понедельника

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Повышение температуры до оттепельных значений прогнозируется в столичном регионе в начале следующей недели, по предварительным расчетам, температура выше нормы сохранится до конца февраля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На этой неделе в Москве вполне очевидная зима - красивая, потому что начинает повышаться давление и будет много солнца. Такая зимняя погода сохранится до конца недели - ночные температуры в диапазоне от минус 10 до минус 15 градусов, а дневные температуры будут постепенно повышаться", - сказал Вильфанд.

Так, дневные температуры во вторник, среду и четверг будут в диапазоне от минус 5 до минус 7 градусов, в пятницу, благодаря солнечной энергии, температура днем уже будет около минус 3 - минус 4 градусов. Такая температура, как уточнил руководитель Гидрометцентра, будет ниже нормы на 4-5 градусов. Однако, уже в пятницу и субботу температура будет ниже нормы на 2 градуса, а в воскресенье - на 1-2 градуса.

"В субботу и в воскресенье днем минус 1 - минус 4 градуса и солнечно, хотя ночные температуры около минус 10 градусов. И совершенно красивые дни. Но дальше, начиная с понедельника, повышение температуры, ночью еще вполне холодная погода - минус 4 - минус 9, днем уже около нулевой отметки. То есть оттепель", - сообщил синоптик.

В начале следующей недели воздушные массы в столичный регион будет поступать с юго-запада, погода будет солнечной.

"В понедельник, вторник прогнозируется уже такая очевидная погода с оттепелью. По расчетам, которые вероятностные, до конца рабочей недели оттепельная погода продержится. Практически до конца месяца погода будет с оттепелью, температура будет уже выше нормы - в конце февраля среднесуточная температура в диапазоне минус 4,5 градуса. Начиная со вторника, дневная температура будет на 3-4 градуса выше нормы. Такое резкое повышение температуры", - резюмировал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода оттепель
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