Times сообщила о планах отговорить Трампа от двусторонних переговоров с Россией

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер планируют уговорить президента США Дональда Трампа прекратить двусторонние контакты с Москвой по украинскому урегулированию, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

По их словам, взамен Европа пообещает обеспечить в будущем безопасность на Украине.

Накануне визита в Вашингтон Макрон провел консультации с лидерами ряда европейских стран и руководителями институтов ЕС. В частности, он договорился со Стармером вести координированные действия в попытке повлиять на план Трампа по украинскому урегулированию, пишет газета.

Макрон встретится с Трампом в рамках совещаний по украинскому кризису позднее 24 февраля, Стармер нанесет визит в Вашингтон 27 февраля.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После них глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга. Лавров отметил, что Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях.

Трамп заявил, что переговоры между в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.