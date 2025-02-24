Каллас поедет в США для переговоров с Рубио по Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Кая Каллас 25 февраля вылетит в США для обсуждения украинского урегулирования.

"Завтра я поеду в США на встречу с госсекретарем Марко Рубио и другими официальными лицами для обсуждения этих вопросов (по Украине), которые представляют крайнюю важность", - сказала она журналистам в Брюсселе в преддверии Совета ЕС по иностранным делам.

"Также важно, чтобы мы поддерживали единство, точки зрения европейских лидеров, встречавшихся с американцами, совпадают, - отметила Каллас. - Хорошо, что мы поддерживаем с новой американской администрацией взаимодействие - настолько близкое, насколько возможно".

"Конечно, мы не можем говорить от имени американской стороны и президента Трампа, в заявлениях которого (в адрес президента Украины) прозвучало слово "диктатор". Я сначала подумала, что он ошибся", - сказала глава европейской дипломатии.