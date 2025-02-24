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ЕС запретит полеты авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри РФ

ЕС запретит полеты авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри РФ
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз будет запрещать полеты на свою территорию авиакомпаниям третьих стран, которые будут выполнять перевозки внутри России, сообщается в заявлении Еврокомиссии.

"Пакет (санкций против РФ - ИФ) расширяет запрет на полеты, позволяя вносить в список перевозчиков третьих стран, выполняющих внутренние рейсы по России или поставляющих авиационные товары российским авиакомпаниям или для внутренних рейсов в России. Если эти авиакомпании будут включены в список, им будет запрещено летать в ЕС", - сказано в заявлении.

Право выполнять перевозки внутри РФ сейчас имеют только российские авиакомпании. Минтранс при этом сообщал о возможности допуска к внутренним (или каботажным) рейсам иностранных авиакомпаний. Тема обсуждалась с "дружественными" странами, в том числе с Казахстаном, говорил в прошлом году глава Минтранса Роман Старовойт. Это связано с дефицитом авиапарка в мире, в том числе, из-за проблем у Airbus с двигателями Pratt & Whitney и у Boeing - "с качеством новых судов", пояснял он. Параллельно сообщалось об очередном сдвиге поставок авиатехники российского производства.

В Минтрансе Казахстана заявляли, что ведомство не получало официального запроса от РФ по этой теме. Крупнейшие авиакомпании республики Air Astana и SCAT также сообщали об отсутствии планов запуска каботажа по РФ.

Подумать над каботажем между российскими городами обещали авиавласти Катара и Кувейта - по крайней мере, так декларировалось в материалах по итогам встречи с делегациями этих стран, состоявшейся в октябре.

Эксперты подведомственного Росавиации ГосНИИ ГА прогнозировали ранее, что из-за дефицита самолетного парка пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 году может упасть до 95,1 млн (-15% к 2024 г.), в 2026 - до 91,2 млн (-18%). Текущий прогноз самой Росавиации - минимум 109,7 млн пассажиров, что предполагает снижение почти на 2% относительно предыдущего года.

ЕС
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