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Под санкции Евросоюза попали казахстанские Kazstanex и MetallStan

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Две казахстанские компании включены в санкционный список Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций против России. Это ТОО "Kazstanex", которое в 2024 году попало под санкции США, а также ТОО "MetallStan".

ТОО "Kazstanex", зарегистрированное в Алма-Ате, занимается поставкой станочного и промышленного оборудования.

ТОО "MetallStan", по данным открытых источников, было зарегистрировано в мае 2012 года, видом деятельности является "оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации". Налоги компании в 2023 году составили 9,29 млн тенге, в 2024 году - 6,4 млн тенге.

Министерство финансов США в октябре 2024 года ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих в поставках в Россию передовых технологий и оборудования. OFAC считает Kazstanex одним из участников схемы закупок станков из Европы.

Официальный курс на 24 февраля - 502,47 тенге/$1.

Евросоюз США OFAC Kazstanex MetallStan
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