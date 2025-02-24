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Трамп заявил, что нацелен сначала на перемирие на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нацелен на достижение перемирия на Украине как можно скорее.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сначала достичь прекращения огня на Украине как можно скорее и, в конечном счете, постоянного мира", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер позже подчеркнул, что предпочел бы сразу заключить соглашение об урегулировании, минуя этап с перемирием.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить войну. Будь то перемирие, или прямое мирное соглашение. Я бы хотел, чтобы было соглашение. Но перемирия добиться всегда немного быстрее", - указал Трамп.

"Много хороших вещей, направленных на мирное урегулирование, происходит сейчас", - отметил он.

Трамп добавил, что ситуация на Украине могла "перерасти в третью мировую войну", но "мы не позволим этому случиться".

Дональд Трамп Украина
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