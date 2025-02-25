ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF во вторник составили 300 млрд юаней ($41,3 млрд).

Вливания направлены на "поддержание ликвидности в банковской системе на достаточном уровне", говорится в заявлении ЦБ.

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.