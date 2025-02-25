ВВП Германии в IV квартале ожидаемо снизился на 0,2%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ВВП Германии в четвертом квартале 2024 года уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего пересмотренные данные.

Динамика ВВП совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские расходы в Германии в октябре-декабре увеличились на 0,1% относительно предыдущего квартала, государственные расходы - на 0,4%. Валовые вложения в основной капитал повысились на 0,4%.

Объем экспорта в четвертом квартале снизился на 2,2%, импорт увеличился на 0,5%.

В годовом выражении ВВП Германии в октябре-декабре также уменьшился на 0,2% с поправкой на число рабочих дней, что совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

В третьем квартале экономика Германии выросла на 0,1% в квартальном выражении и сократилась на 0,3% в годовом.

В целом по итогам 2024 года ВВП ФРГ уменьшился на 0,2%

Предварительные данные о динамике ВВП Германии за первый квартал будут опубликованы 30 апреля.