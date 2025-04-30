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ВВП Германии в I квартале вырос на 0,2% кв/кв, как и ожидалось

В годовом выражении ВВП ФРГ сократился на 0,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Германии в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Федерального статистического агентства Destatis.

В годовом выражении ВВП ФРГ сократился на 0,2%.

Динамика обоих показателей совпала с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Destatis отмечает рост как потребительских расходов, так и капиталовложений в январе-марте по сравнению с предыдущим кварталом.

В четвертом квартале прошлого года ВВП Германии снизился на 0,2% как в годовом, так и в поквартальном выражении. Эти данные пересмотрены не были.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за первый квартал будут опубликованы Destatis 23 мая.

ФРГ Destatis Германия
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