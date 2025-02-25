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IDC ожидает роста поставок смартфонов в мире на 2,3% в 2025 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов по итогам 2025 года могут увеличиться на 2,3% до 1,26 млрд штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

В 2024 году они выросли на 6,1%.

Поставки смартфонов на базе операционной системы Android будут расти быстрее, чем устройств, работающих на iOS – на 2,5% в годовом исчислении против 1,8%.

В IDC объясняют это новой программой субсидирования в Китае, от которой выиграет в основном Android. Поставки смартфонов на Android в Китае вырастут на 5,6%, на iOS – сократятся на 1,9%.

При этом ожидается сильный рост поставок iOS-устройств на развивающихся рынках, таких как Индия и Индонезия, где он составит 18% по сравнению с 9% в 2024 году.

"Продолжающееся внедрение технологий Apple Intelligence и недавний выпуск iPhone 16E средней ценовой категории будут стимулировать спрос и поддерживать среднюю цену реализации (ASP) смартфонов Apple на высоком уровне, благодаря чему доля компании в поставках в стоимостном выражении может составить 45% против 19% в натуральном", - отмечает директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Рынок смартфонов США в 2025 году вырастет на 3,3%, несмотря подорожание устройств из-за введения пошлин на импорт товаров из Китая. Большинство американских пользователей покупают смартфоны в рассрочку, которая нередко предусматривает замену старого телефона на новый, поэтому рост ASP не будет оказывать существенного влияния на принятие решений о покупке.

По оценкам IDC, в 2025 году ASP повысится до $434 и горизонте прогнозирования будет снижаться лишь незначительно, достигнув к 2029 году $424.

IDC International Data Corporation
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