Aston Martin увеличил доналоговый убыток на 21% в 2024 году и сократит штат на 5%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings в 2024 году увеличил доналоговый убыток на 21% до 289,1 млн фунтов стерлингов ($366 млн) по сравнению с 239,8 млн фунтов годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Скорректированная EBITDA, один из ключевых показателей компании, уменьшилась на 11% и составила 271 млн фунтов. При этом скорректированная EBIT была отрицательной и составила минус 82,8 млн фунтов против минус 79,7 млн фунтов в 2023 году.

Выручка сократилась на 3% до 1,584 млрд фунтов, из-за снижения объема продаж и укрепления курса британской нацвалюты.

Оптовые продажи компании по итогам прошлого года уменьшились на 9% (до 6,03 тыс. машин). Это было обусловлено "запуском новых моделей, перебоями в цепочках поставок и слабой макроэкономической обстановкой в Китае", говорится в сообщении. При этом в четвертом квартале продажи выросли на 8% в годовом выражении до 2,391 тыс. автомобилей.

Aston Martin ожидает выхода скорректированной EBIT в плюсовую зону в 2025 году. Также автопроизводитель подтвердил среднесрочный прогноз (на три-четыре года), согласно которому планируется увеличить скорректированную EBIT примерно до 400 млн фунтов, скорректированную EBITDA – до 800 млн фунтов, выручку – до 2,5 млрд фунтов.

Кроме того, компания объявила о намерении уволить около 170 сотрудников, что составляет 5% штата. Сокращения пройдут в рамках более широкого плана по оптимизации расходов, которые позволят автопроизводителю сэкономить около 25 млн фунтов в год.

Котировки Aston Martin падают на 8,6% в ходе торгов в Лондоне в среду. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние 12 месяцев рухнула более чем на 45% (до 1 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 14,3%.