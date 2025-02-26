ЕК представила бизнес-план для промышленности ЕС с ориентацией на ускорение декарбонизации

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в среду соглашение об экологически чистой промышленности (Clean Industrial Deal), которое в Брюсселе расценивают как передовой бизнес-план для поддержки конкурентоспособности и устойчивости промышленности ЕС.

"Европа - это не только континент промышленных инноваций, но и континент промышленного производства. Однако спрос на экологически чистую продукцию замедлился, и некоторые инвестиции переместились в другие регионы", - объяснила это решение глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы знаем, что на пути наших европейских компаний по-прежнему стоит слишком много препятствий: от высоких цен на энергоносители до чрезмерного бремени регулирования. Соглашение о чистой промышленности призвано разорвать связи, которые все еще сдерживают наши компании, и сделать четкое бизнес-обоснование для Европы", - добавила фон дер Ляйен.

Как это представляется в Еврокомиссии, "сделка ускорит декарбонизацию, одновременно обеспечивая будущее производства в Европе". Она, по формулировке коммюнике ЕК, "позиционирует декарбонизацию как мощный драйвер роста для европейских отраслей".

В Брюсселе полагают, что это рамочное соглашение может стимулировать конкурентоспособность, поскольку оно "дает компаниям и инвесторам уверенность и предсказуемость в том, что Европа по-прежнему стремится стать декарбонизированной экономикой к 2050 году".

Еврокомиссия также принимает меры, чтобы сделать европейскую нормативную среду более эффективной, сокращая при этом бюрократические барьеры для бизнеса.