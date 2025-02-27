Запрет США на работу американского нефтесервиса в РФ вступил в силу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вступил в силу запрет Соединенных Штатов для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории России.

Об ограничениях Минфин США объявил 10 января – в рамках очередного пакета антироссийских санкций. При этом бизнесу дали время на прекращение сотрудничества с компаниями из РФ – до 27 февраля 00:01 EST (08:01 по Москве).

Исключения сделаны для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), "Тенгизшевройла" и проекта "Сахалин-2": лицензия на предоставление услуг им действует до 28 июня.



