AbbVie выйдет на рынок препаратов от ожирения через сделку с Gubra на $2,2 млрд

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская AbbVie Inc. подписала лицензионное соглашение на разработку и коммерциализацию препарата от ожирения нового поколения датской биотехнологической компании Gubra A/S.

Общая сумма сделки, которая позволит AbbVie стать конкурентом для нынешних лидеров рынка Eli Lilly & Co. и Novo Nordisk A/S, составит более $2,2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе AbbVie, компания выплатит Gubra $350 млн авансом и еще $1,875 млрд в виде дополнительного вознаграждения после прохождения определенных этапов в разработке, коммерциализации и продажах.

В настоящее время препарат от ожирения Gubra находится на первой фазе клинических испытаний.

Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs, объем мирового рынка препаратов от ожирения достигнет $130 млрд к 2030 году.

Акции AbbVie стабильны на предварительных торгах в понедельник, стоимость бумаг Gubra подскочила на 18,4%.



