WSJ сообщила о планах Disney уволить 200 сотрудников ABC News и Entertainment Networks

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Walt Disney Co. планирует уволить около 200 сотрудников своих подразделений ABC News Group и Disney Entertainment Networks. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, увольнения затронут около 6% штата двух подразделений.

Планы Disney, в частности, предусматривают, что за подготовку телепрограмм ABC "20/20" и "Nightline" теперь будет отвечать одно подразделение, сказали источники. Также компания закроет новостной сайт "538", в котором работают около 15 человек.

Компания может сообщить об увольнениях уже в среду.

Акции Disney выросли в цене на 0,6% на дополнительной сессии во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 2,1% до $203,9 млрд.