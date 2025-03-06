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Западные военные эксперты предложили план ПВО для западной Украины

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Западные военные и политики предложили выделить 120 истребителей для защиты городов и энергетической инфраструктуры на западе Украины в рамках инициативы "Небесный щит" (SkyShield), пишет Guardian.

"Это стратегическое предложение представляет "Небесный щит", интегрированную зону воздушной защиты (IAPZ) под командованием Европы, которая включает в себя боевое воздушное патрулирование (CAP) над неоспариваемыми территориями Украины", - говорится в их плане, на который ссылается газета.

Цель этого плана - защита от крылатых ракет воздушного пространства западной части Украины, в частности, находящихся на этой территории трех АЭС, а также таких городов, Одесса, Киев и Львов. По задумке, европейские самолеты должны вылетать со своих баз для воздушных патрулей, а не базироваться на Украине.

Авторы документа уверены, что риск для пилотов истребителей будет крайне малым, так как они будут действовать "более чем в 200 км" от линии фронта. Таким образом, вероятность воздушного столкновения между самолетом РФ и самолетом, который может принадлежать одной из стран НАТО, по их мнению, небольшая.

Инициатива потенциально может стать частью предложенного ранее президентом Украины Владимиром Зеленским плана по перемирию в небе и на море, пишет Guardian.

Отмечается, что различные вариации такого плана обсуждались еще в 2022 году, однако последняя и недавно опубликованная версия документа привлекла внимание экспертов на этой неделе, после визита Зеленского в Вашингтон и его перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По данным Guardian, план в прошлом безуспешно представляли европейским министрам обороны: лидеры стран Европы не проявили особого желания отправлять воздушные патрули на Украину, пока там не урегулирован вооруженный конфликт.

Запад Львов Киев НАТО Одесса Украина Европа
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