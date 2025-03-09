NBC узнал о требовании Трампа от Киева для возобновления помощи уступок России

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвигает в качестве условий возобновления американской помощи Украине не только подписание соглашения по редкоземельным металлам, но и смену позиции Киева по мирным переговорам, сообщает в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Трамп желает подписания соглашения, которое даст США доступ к минеральным ресурсам Украины. Но, по словам официальных лиц, также он хочет изменения отношения президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, включая готовность пойти на уступки, включая передачу территорий России", - информирует телеканал.

По данным источников, также Трамп желает, чтобы Зеленский предпринял шаги для организации выборов на Украине и, возможно, чтобы он ушел с поста президента.

В то же время, уточнили собеседники телеканала, Вашингтон продолжает передавать Киеву разведданные, нужные для оборонительных действий.

Два источника также выразили надежду на то, что поставки оружия и экипировки Украине и предоставление развединформации в полном объеме удастся возобновить уже на будущей неделе.

На прошлой неделе США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По ее итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Впоследствии США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и частично прекратив сотрудничество в сфере разведки. По словам европейских чиновников, этот шаг был призван убедить украинского лидера действовать в соответствии с целями Трампа.