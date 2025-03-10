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В Северное море после столкновения двух судов попало авиатопливо

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Столкновение танкера и контейнеровоза в Северном море привело к серии взрывов, из-за которых в воду попало реактивное топливо из танкера, сообщает Sky News.

В компании Crowley, которая управляет шедшим под американским флагом танкером Stena Immaculate, заявили, что у судна произошел "разрыв цистерны", который привел к нескольким взрывам и попаданию топлива в море.

В общем на танкере и контейнеровозе Solong находились 37 человек, все они спасены. Госпитализация потребовалась одному из них.

Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, который позже может быть расширен.

На Даунинг-стрит заявили, что следят за ситуацией, но отметили, что не все детали происшествия еще известны.

Суда столкнулись днем 10 марта у побережья Восточного Йоркшира и загорелись. На место происшествия направили несколько спасательных лодок и вертолет, а также самолет и близлежащие суда, с которых можно тушить возгорания.

Северное море Crowley Великобритания
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