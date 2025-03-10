У восточного побережья Великобритании столкнулись танкер и сухогруз

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Северном море у берегов Восточного Йоркшира столкнулись танкер и сухогруз, передает Associated Press со ссылкой на заявление британской береговой охраны.

Информация об инциденте, случившемся неподалеку от города Кингстон-апон-Халл поступила в службу в 9:48 по местному времени (12:48 по Москве).

На место происшествия направили несколько спасательных лодок и вертолет, а также самолет и близлежащие суда, с которых можно тушить возгорания.

Национальное королевское общество спасения на воде RNLI предварительно сообщило, что оба судна загорелись. Танкер - предположительно следующий под флагом США MV Stena Immaculate, в момент столкновения стоял на якоре, сообщает АР со ссылкой на сайт Vessel Finder.