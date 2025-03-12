Что случилось этой ночью: среда, 12 марта

Украина согласилась на перемирие на 30 дней, Трамп анонсировал контакты с Россией в ближайшие дни, над РФ за ночь сбит 21 украинский БПЛА, в Москве ожидается плюс 18 градусов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Киев согласен на предложение США о 30-дневном перемирии на Украине. Вашингтон возобновляет военную помощь и передачу разведданных Киеву. Выборы президента Украины на переговорах в Саудовской Аравии не обсуждались, сообщила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на осведомленный источник.

- Дональд Трамп заявил о контактах между Соединенными Штатами и Россией в ближайшие дни и выразил надежду, что Владимир Путин согласится на перемирие. Американский президент планирует поговорить с российским лидером уже на этой неделе.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на среду 21 беспилотника ВСУ над Брянской, Курской, Калужской областями, Крымом и акваторией Черного моря.



- До плюс 18 градусов поднимется температура в Московском регионе на этой неделе. В выходные в Москве прогнозируется похолодание на 8 градусов.

- "Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв "Бенфику". Путевку в 1/4 финала ЛЧ также завоевал ПСЖ, одолевший "Ливерпуль" по пенальти.