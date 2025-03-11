Трамп заявил о контактах между США и Россией "позже - сегодня, завтра"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и России встретятся в ближайшее время, и выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин согласится на сформулированные Вашингтоном и Киевом предложения о перемирии на Украине.

"Мы встретимся с российской стороной позже - сегодня, завтра", - приводит его слова Bloomberg.

После американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, по итогам которых Украина, в частности, согласилась на 30-дневное перемирие, Трамп заявил, что "теперь мы должны поговорить с Россией".

Президент США также выразил надежду, что Путин согласится на сформулированные США и Украиной предложения о прекращении огня на Украине.