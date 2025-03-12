На переговорах в Саудовской Аравии не обсуждались выборы президента Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Представители США на встрече с украинскими коллегами в Саудовской Аравии не обсуждали проведение президентских выборов на Украине, сообщила журналистка телеканала Fox News Нана Саджая со ссылкой на осведомленный источник.

"Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента (Украины Владимира - ИФ) Зеленского в Джидде не обсуждались", - написала Саджая в соцсети X.

Американская и украинская делегации во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде. В результате Киев согласился на 30-дневное перемирие с Россией.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Зеленский изменил позицию в отношении мирных переговоров и задумался о президентских выборах или даже ушел с поста президента.