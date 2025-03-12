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Глава дипломатии ЕС обеспокоена вспышкой насилия в Сирии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз серьезно обеспокоен широкомасштабным насилием в прибрежном регионе Сирии, которое привело к большому числу жертв, включая множество гражданских лиц, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы решительно осуждаем нападения проасадовских ополченцев на силы безопасности. Мы также самым решительным образом осуждаем ужасающие преступления, совершенные против гражданских лиц, включая поголовные убийства, многие из которых, предположительно, были совершены вооруженными группами, поддерживающими силы безопасности переходных властей", - сказала она.

Каллас приветствовала "обязательства, взятые на себя переходными властями - в частности, создание следственного комитета с целью привлечения виновных к ответственности в соответствии с нормами и стандартами международного права".

"ЕС призывает к проведению быстрого, прозрачного и беспристрастного расследования, чтобы гарантировать привлечение виновных к ответственности. Мы призываем переходные власти разрешить независимой международной комиссии по расследованию в Сирийской Арабской Республике расследовать все нарушения. Необходимо сделать все возможное, чтобы подобные преступления не повторились", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

В ее заявлении также содержится призыв к прекращению насилия по всей Сирии и защите всеми сторонами сирийцев всех религиозных и этнических групп без какой-либо дискриминации. Кроме того, Каллас призвала к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и уважению международного права, прав человека и международного гуманитарного права при любых обстоятельствах.

Хроника 08 декабря 2024 года – 12 марта 2025 годаСмена власти в Сирии
Кая Каллас Евросоюз Сирия
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