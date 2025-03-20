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Евросовет потребовал наказать виновных в насилии в Сирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Развитие событий в секторе Газа, обстановку в Сирии и политическую ситуацию в Ливане обсудили в четверг главы государств и правительств стран ЕС в Брюсселе, где проходит саммит Евросоюза.

"Европейский совет выражает сожаление по поводу нарушения режима прекращения огня в секторе Газа, что привело к большому числу жертв среди гражданского населения в результате недавних авиаударов. Он выражает сожаление по поводу отказа ХАМАС выдать оставшихся заложников. Европейский совет призывает к немедленному возвращению к полной реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", - говорится в заключениях, принятых Евросоветом.

В документе подчеркивается необходимость прогресса относительно второй фазы прекращения огня "с целью ее полной реализации, ведущей к освобождению всех заложников и окончательному прекращению боевых действий". В документе напоминается о важности беспрепятственного доступа и постоянного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа. Евросовет также призвал немедленно возобновить подачу электроэнергии в Газу, в том числе для опреснительных установок.

Руководители государств-членов ЕС приветствовали план арабских стран по восстановлению сектора Газа, одобренный в Каире 4 марта 2025 года. Евросовет подтвердил свою приверженность прочному миру на основе двугосударственного решения конфликта.

Европейские лидеры осудили "недавнее широкомасштабное насилие в отношении мирных жителей в прибрежном районе Сирии". Они "настоятельно призвали переходные власти обеспечить защиту всех мирных жителей и привлечь виновных в насилии к ответственности в соответствии с международными нормами и стандартами".

В документе подчеркивается "важность мирного и инклюзивного перехода в Сирии, свободного от вредоносного иностранного вмешательства, и защиты прав сирийцев всех этнических и религиозных групп без дискриминации".

Евросовет напомнил о недавней приостановке Евросоюзом санкций в отношении Сирии на условии "обратимого подхода". "Европейский союз продолжит изучать возможные дальнейшие приостановки ограничительных мер на основе тщательного мониторинга ситуации в Сирии", - заявили участники саммита ЕС.

Евросовет также приветствовал в своих заключениях "окончание политического тупика в Ливане" и выразил готовность ЕС работать с новыми властями для стабилизации экономики и ситуации в области безопасности в стране.

Евросовет сектор Газа Сирия Ливан
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